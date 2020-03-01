Sultanahmet Camii'nde 'İblib şehitleri' için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanahmet Camii'nde 'İblib şehitleri' için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sultanahmet Camii'nde 'İblib şehitleri' için gıyabi cenaze namazı kılındı

16 dakika önce

İstanbul Sultanahmet Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılıp, dua etti.

Sultanahmet Camii'nde 'İblib şehitleri' için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

İstanbul Sultanahmet Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılıp, dua etti.


İstanbul Sultanahmet Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için, gıyabi cenaze namazı kıldı. Sabah namazının ardından vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Dua edildiği sırada bazı vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı ve gözyaşı dökrüğü, çocukların da duaya eşlik ettiği görüldü.


Namaz öncesi bir konuşma yapan Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, "Ümmet olarak, millet olarak çok ağır imtihanlardan geçtiğimiz bir zaman dilimi. Tüm bunların üst üste gelmesi takdir edersiniz ki, bize farklı bir sorumluluk yüklüyor. Eğer biz bu sorumluluğumuz yerine getirirsek, eğer biz Rabbimizin hoşnut olacağı, memnun olacağı ve bizden beklediği sorumluluk neyse o sorumluluğa ait, bazı adımları ortaya atarsak, inşallah Rabbimin vaat ettiği o güzelliklere de erişmiş oluruz. Şu güzel topraklarda yaşamanın büyük bir bedeli var. Tüm dünya Müslümanlarının gözü bu topraklarda ve bu topraklardan gelecek seste ve nefeste. Eğer bizim de sesimiz kesilirse, eğer biz de istenilen oranda bu sorumluluğu yerine getirmezsek, hem Allah katında hem tarih katında bunun asla hesabını veremeyiz. Onun için sağa sola dönüp birilerini yargılayacak, birilerine iş havale edecek, birilerinden beklenti içinde olabilecek bir durumumuz yok. Herkesin kendi bakışlarını kendi üzerinde yoğunlaştırması gerekir" diye konuştu.


Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, şehitler için dualar edildi. Duanın ardından çocuklara hediyeler verilirken, vatandaşlara da çorba ikramında bulunuldu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev
Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor

Son Dakika Haberleri
08:28 Zeynep Casalini, Bodrum'dan İstanbul'a taşınıyor
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 09:32:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanahmet Camii'nde 'İblib şehitleri' için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]