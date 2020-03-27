Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi - Son Dakika

Cuma namazı saatinde Sultanahmet Meydanı ve Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.



Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazlarının kılınmayışı ve evde kal uyarılarının ardından Sultanahmet Meydanı sessizliğe büründü. Cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle tarihi camiler ve avluları boş kaldı. Sultanahmet Camii ve meydanının boş kalmış hali havadan görüntülendi. - İSTANBUL