Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

İstanbul'un tarihi camilerinden Sultanahmet Camisi'nde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.



Hırsızlık olayları, 13 Mart'ta tarihi Sultanahmet Camisi'nde öğlen namazı sonrası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye bir yakını ile birlikte namaz kılmayan gelen Cevdet K., namazdan sonra camiden çıkarken raftaki ayakkabılarının çalındığını fark etti. Suç duyurusu üzerine cami imamı ve polis kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği belirlenmeyen bir kişinin, camiye poşetle gelerek ayakkabıların olduğu bölümde ayakkabılarını çıkarıp raftaki ayakkabıyı alıp camiden ayrıldığı fark edildi. Yetkililer, kamera görüntülerinden zanlıyı teşhis etti.



Hırsızlık olayını gerçekleştirenin Tuğrul A. (39) isimli kişi olduğu belirlendi. Eşkali belirlenen Tuğrul A., 15 Mart tarihinde Sultanahmet Camisi çevresinde dolaşırken çaldığı ayakkabılar ayağında yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelinin yapılan sorgusunda birden fazla hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli Tuğrul A., 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.



Öte yandan, cami içindeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL