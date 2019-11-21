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Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğünce tarihi camilerden hırsızlık olaylarının önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler ve cami sorumlusu polis memurları çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı hırsızlığı yapan Abdülkadir K. suçüstü yakalandı. Zanlının kısa süre önce de Süleymaniye Camisi'nden ayakkabı çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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