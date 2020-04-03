Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı
7 saat önce
Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğünce tarihi camilerden hırsızlık olaylarının önüne geçmek için oluşturulan özel ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verilmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, yürüttükleri soruşturmalar kapsamında, 13 Mart'ta Sultanahmet Camisi'nden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen T. A'yı Fatih'te yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:28 Kaynak: AA
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