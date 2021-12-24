Üye Girişi
Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılının ortalarında tamamlanacak - Son Dakika

Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılının ortalarında tamamlanacak

24.12.2021 11:53

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olarak İstanbul'un silüetini süsleyen Sultanahmet Camisi'nde süren ve caminin inşasından bu yana yapılanların en kapsamlısı olarak nitelendirilen restorasyon çalışmasının 2022 yılının ortalarında bitmesi bekleniyor.

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olarak İstanbul'un silüetini süsleyen Sultanahmet Camisi'nde süren ve caminin inşasından bu yana yapılanların en kapsamlısı olarak nitelendirilen restorasyon çalışmasının 2022 yılının ortalarında bitmesi bekleniyor.

Osmanlı padişahı I. Ahmed'in Ayasofya'nın karşısına konumlanmasını istediği ve mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı Sultanahmet Camisi, 1617'de ibadete açıldı. Çinileri dolayısıyla yabancı turistlerin "Blue Mosque" (Mavi Cami) diye tanımladıkları Sultanahmet Camisi, bugüne kadar 5 kez restorasyon gördü.

Cami, 6 Temmuz 2017'den bu yana ise altıncı ve tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçiyor.

Hayırsever iş insanı Mehmet Yıldız'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minareleri söküldü, tek tek numaralandırılarak şantiye sahasına yerleştirilen minare taşları, gerekli iyileştirmeler yapılarak yeniden yerlerine konuldu.

Çalışmalarda caminin kubbelerindeki yapısal sorunlar da giderilerek kurşunları yenileniyor, kubbelerin alemleri onarılıyor.

Restorasyonda caminin özgün mimarisine yapılan müdahaleler de tespit ediliyor ve bu müdahaleler, caminin ilk hali baz alınarak ortadan kaldırılıyor. Camide kullanılan bezemeler ve kalem işleri de yine özgün renklerine uygun olarak yenileniyor.

Caminin avlu döşemesindeki deformasyonlar ve çökmelere de gerekli müdahale yapılıyor. Yine avlu altındaki su kanalları düzenlenerek su birikme sorunu gideriliyor.

Çalışma kapsamında caminin ahşap bölümleri de elden geçiriliyor. Caminin içine kurulan ahşap atölyesinde sedefli, kündekari cümle kapıları ile benzeri ahşap kısımların konservasyonu yapılıyor.

Restorasyon sürerken 6 minareli turistik caminin ziyaretçileri de eksik olmuyor. İbadet ve turistik ziyaretlerin kesintisiz yapılabilmesi için 8 metre yüksekliğinde platform inşa edildi. Bunun üzerine de yaklaşık 38 metre yüksekliğinde iş iskelesi yapılarak ana kubbeye ulaşıldı. Ana kubbede 3 yıldır süren çalışmalarda sona gelindi.

Caminin 8 metre yüksekliğinde ve 2 ton ağırlığında olan alemi onarılarak vinç yardımıyla ana kubbeye yerleştirildi.

"Kubbe kodunda 400 yıl öncesine dayanan kalem işlerine rastladık"

Restorasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, yaklaşık 4 yıl önce başlatılan restorasyonda sona gelindiğini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyon esnasında ziyaretin ve ibadetin aksamamasının temel ilkeleri olduğunu belirten Çelebi, kurulan çelik platformla kubbe koduna ulaştıklarını anlattı.

Hayrullah Çelebi, yüzyıllar öncesine ait süslemelere rastladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kubbe koduna ulaştığımızda araştırma raspalarının sonucunda 400 yıl öncesine dayanan kalem işlerine rastladık. Bu bizi hem çok mutlu etti hem de gururlandırdı. Kubbe kodunun dışındaki yapısal sorunları da giderdikten sonra kurşun kaplamalarını tamamladık. 1930 veya 1940'lı yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında kasnak kodunda kurşun kaplamasının olmadığını veya söküldüğünü fark ettik. Hızlı bir çalışmayla buradaki gerekli özgün olan harcıyla buranın sıvasını yaptıktan sonra kaplamasını tamamladık."

Caminin ana kubbesi, çevre kubbeleri, yarım kubbeleri ve köşe kubbelerindeki bütün yapısal sorunların giderildiğini anlatan Çelebi, minarelerdeki çalışmalarla ilgili de şunları söyledi:

"Camimizdeki kuzey, güney ve güneybatıdaki üç tane minaremizin bütün taşlarını sökerek şantiye alanı içerisinde numaralandırdık ve bunların yapısal sorunlarını giderdikten sonra tekraren bunları kurduk. Şu anda sadece güney tarafında bakan bir minaremizde iş iskelesi duruyor. O külah kısmındaki kurşun kaplamasını değiştirdikten sonra ki tamamladık o çalışmayı da iskelet söküm işlemlerine başladık."

"Camimizin halı modellerinin ve renginin karar aşamasındayız"

Çelebi, caminin avlulu revakındaki tüm mermer kütlelerin kaldırıldığını ve zemindeki tesviye işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar yerine konduğunu aktararak, "Yine camimizdeki mekanik ve elektrik bütün altyapılar tamamlandı, sadece ürün montajı aşamasına geçildi. Cami inşallah açıldığında buradaki o ürünler yerlerine konulacak." dedi.

Sultanahmet Camisi'nin restorasyon çalışmalarının sonuna yaklaşıldığının altını çizen Çelebi, "Camimizin halı modellerinin ve renginin karar aşamasındayız ve karar verdikten sonra siparişini vereceğiz. Sultanahmet Camisi'ni 2022 yılının ortasında ziyaretçilerimizle buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılının ortalarında tamamlanacak
Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılının ortalarında tamamlanacak
Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılının ortalarında tamamlanacak

YORUMLAR
500

Sultanahmet Camisi, Restorasyon, Osmanlı, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılının ortalarında tamamlanacak - Son Dakika


Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var         
13:13
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var         
13:00
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanahmet Camisi'nin en kapsamlı restorasyonu 2022 yılının ortalarında tamamlanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement