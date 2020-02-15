Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi'nin restorasyon çalışmaları yüzde 30'u geçti. Havadan çekilen görüntülerde ise caminin ana kubbesi üzerinde olan alemin restorasyon çalışmaları için söküldüğü görülüyor.

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya, Ayasofya'nın karşısına yaptırılan ve 1617'da ibadete açılan Sultanahmet Camisi'nin 2017'de başlanan restorasyonu, hayırsever iş insanı sponsorluğunda devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ibadetin ve turistik ziyaretin aksamaması için caminin içerisine yüksekliği 43 metre olan çelik iskeleler kuruldu. Çelik iskelelerin, zeminden 8 metre yüksekliğe kurulan platform üzerine monte edilmesi nedeniyle, günde 30 bin turistin ziyaret ettiği camide, ibadet de kesintisiz olarak yapılabiliyor. Caminin restorasyon çalışmalarının yüzde 30'u tamamlanmış durumda, ana kubbenin ve avludaki kubbelerin kurşunların değiştirilmesi işlemleri tamamlandı. Ana kubbe üzerinde bulunan alem ise restorasyonu yapılmak için söküldü. 43 metre yükseklikte olan ana kubbenin içerisindeki 17. yüzyıla ait olan desen ve renkler cerrah hassasiyeti ile temizlenerek süslemeler yapılıyor. Caminin iki minaresine kurulan iskeleler ile yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sayede minareler hem statik yönden daha iyi hale getirilip hem de yüzeydeki kirlenmeler giderilerek sağlam bir duruma getirilecek.

Caminin avlusunda kurulan atölyede, 400 yıllık kündekari kapıların konservasyonu da hassasiyetle yapılıyor. Gerçeğine uygun bir şekilde kesilen sedef parçaları kuyumcu hassasiyeti ile işlenerek yerleştiriliyor. Havadan çekilen görüntülerde ise kubbedeki alemin söküldüğü görüntülendi. Caminin ana kubbesinin etrafında ve avlusunun etrafında iskeleler duruyor. Avluda duran iskelelerin kötü gözükmemesi için caminin o kısmının şekli brandalara basıldı.

"RESTORASYON ÇALIŞMALARI CERRAH HASSASİYETİYLE DEVAM EDİYOR"

Restorasyon çalışmalarının titizlikle yapıldığını dile getiren İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "2017 yılının temmuz ayı içerisinde Sultanahmet Camimiz de kapsamlı restorasyon çalışması başladı. Yeraltında suların tahliye edilmesi için yapılmış olduğunu bildiğimiz kanallar vardı. Öncelikle bunların tespitleri yapıldı ve bunlar temizlenerek tekrar aktif hale getirildi ve halen o çalışmalar devam etmektedir. Ana kubbenin kurşunlarının değiştirilmesi, kubbeli avlu 26 adet sütun üzerine 30 adet kubbecikten oluşmakta buradaki kurşunların değiştirilmesi tamamlandı. 43 metre yükseklikte Sultanahmet Camsii'nin ana kubbesindeyiz burada yaklaşık 7 kat sıva raspası yapıldı. Bisturi dediğimiz ameliyat bıçaklarıyla tek tek bunlar kazınarak orijinallerine ulaşıldı. Cerrah hassasiyetiyle çalışılmakta görüldüğü üzere ve yine orada gördüğümüz üzere orada yapılan örnek çalışmalar sonucunda bilim heyetinin kararıyla arkada gördüğümüz 17. yüzyıla ait olan desen ve renk çalışmalarıyla buradaki kalem işlemeleri, süslemeler tamamlanmış olacak" dedi.

"RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 30'U GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"

Sultanahmet Camii minarelerinin restorasyon işlemlerinin devam ettiğini belirten Mürsel Sarı, "Bu uzun yılların verdiği malzemelerdeki yorgunluk yüzünden bir takım statik kaymalar olabiliyor. Şimdi yine iki minarenin iskelelerini kurduk burada da gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra hem statik yönden, hem de yüzeydeki kirlenmeler giderilerek sağlam bir duruma getirilecek. Burada yaklaşık 21 bin 43 adet çini var, dönemin çinilerinden orijinal çiniler var bu çinilerde 50 farklı desende selvi, üzüm, nar çiçeği buna benzer birçok desenlerle kaplı bu çiniler. Sultanahmet Camisi çok önemli onun için restorasyon da bilim heyetini kararları doğrultusunda titizlikle ilerlemek durumdayız, bunun için çalışmalara gerçekten çok itina gösteriyoruz. Yüzde 40'lara ulaşmazsak bile yüzde 30'ları geçmiş durumdayız, şuanda ana kubbedeyiz buraya da belki uzun yıllar sonra ulaşma imkanı olmayacak dolayasıyla bir daha buralara müdahale imkanı çok zor" dedi.

(İHA)