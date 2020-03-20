Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı - Son Dakika

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı

7 saat önce

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da 1 asırdır yerli, yabancı binlerce kişinin yemek molası verdiği 104 yıllık Tarihi Sultanahmet Köftecisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak dükkanını kapattı.

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı, System.String[]

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da 1 asırdır yerli, yabancı binlerce kişinin yemek molası verdiği 104 yıllık Tarihi Sultanahmet Köftecisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak dükkanını kapattı. Kapıda yazılan notta, "100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan havadan çekilen görüntülerde de tarihi Sultanahmet Meydanı'nın neredeyse boş olduğu gözüktü.


Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden yerli, yabancı her gün binlerce kişinin yemek molası verdiği 104 yıllık Tarihi Sultanahmet Köftecisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle misafirlerini ve çalışanlarını düşünerek geçici olarak dükkanını kapatma kararı aldı. Öte yandan havadan çekilen görüntülerde de Sultanahmet Meydanı'nın boş olduğu gözüktü. Firma tarafından kapıya asılan yazıda müşterilere şöyle seslenildi: "Ülkemizde görülen Covid 19 salgını dolayısıyla sizleri ve çalışanlarımızı düşünerek merkez dükkanımızı geçici süreyle kapatma kararı aldık."


"40 senedir buradayım ilk defa görüyorum"


Geçici süre kapanmasının tedbir amaçlı çok iyi olduğunu belirten Kenan Türk, "40 senedir buradayım ilk defa görüyorum. Sadece Sultanahmet Köftecisi değil, bir sürü esnaf kapatmış. Tedbir amaçlı çok güzel oldu. Millet devletin söylediği bütün kurallara uymaya çalışıyor" dedi.


"Sultanahmet'ten Çemberlitaş'a kadar tüm esnaf kapattı"


Kendi dükkanlarını da kısa sürede kapatacaklarını söyleyen Berkant Aydın, "Durum çok kötü, Sultanahmet'ten, Çemberlitaş'a kadar tüm esnaf kapattı. Biz de kapatacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sultanahmet köftecisinin kapanması da tabi ki kötü bir şey" ifadelerini kullandı.


"İlk defa Sultanahmet'in bu kadar sakin olduğunu görüyorum"


19 yıldır Sultanahmet'te esnaflık yapan Raif Doruk, "Virüs çok etkili ve kısa süre de yayılıyor. O yüzden tedirginiz İnşallah bunu tez zaman da atlatırız. Ben 19 senedir burada çalışıyorum. İlk defa Sultanahmet'in bu kadar sakin olduğunu gördüm. Bu hastalık bulaşıcı burası da insanlara hizmet ettiği için geçici süre kapatıldı. İnşallah en kısa zaman da bunu atlatırız çünkü turizm bitmiş durumda" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultanahmet Köftecisi, Sultanahmet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü         
15:20
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:28:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]