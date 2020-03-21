Sultanahmet Meydanı koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanahmet Meydanı koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika

Sultanahmet Meydanı koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi

16 dakika önce

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nı dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nı dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemini sürdürüyor.

Sultanahmet Meydanı'na gelen Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli özel kıyafetli ekipler, çevreyi dezenfekte etti. Dezenfekte işlemlerinin ardından oturaklar, çöp konteynerleri, kaldırımlar, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi ve Dikilitaş Anıtı'nın çevresi ilaçlı suyla yıkandı.

Meydanda bulunan az sayıdaki turist, dezenfekte çalışmalarını merakla izledi.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin kullandığı dezenfektanın Sağlık Bakanlığı onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu, insan ve hayvanlara zarar vermediği belirtildi.

Sultanahmet Meydanı koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi, Sultanahmet, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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