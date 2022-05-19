Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı - Son Dakika
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Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı

19.05.2022 14:38

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sultanahmet'te 1919 genç harmandalı oynadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sultanahmet'te 1919 genç harmandalı oynadı.

İstanbul Valiliği koordinesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gelenekten Geleceğe El Ele" temasıyla Sultanahmet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında meydanda 1919 gencin oynadığı harmandalı, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde planladığı kutlamaların bir parçasının İstanbul'da yapıldığını belirten Hacıcaferoğlu, "Sultanahmet Meydanı'nda 1919 gençle harmandalı gösterisi yaptık. Bu yaklaşık üç aylık bir emeğin sonucu. Bu gençlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Hacıcaferoğlu, harmandalı gösterisine katılanların Beyoğlu ve Fatih ilçesinde okuyan öğrenciler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Gençlerimize bu duyguyu, bu 19 Mayıs ruhunu, 19 Mayıs iradesini, o bağımsızlık ateşini hissettirmek, onlara bu duyguyu vermek bizler için çok önemli. Gençlerimizin bugünkü bu performansını, bu coşkusunu gördüğümüz zaman da geleceğimizin çok daha emin elde olduğunu hissediyoruz. Ben tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Bundan sonraki 19 Mayıslarımızı çok daha coşkuyla kutlayacağız."

Daha sonra verilen startla Gençlik Ata'nın İzinde bisiklet gruplarının bisiklet turu gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı
Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı
Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı
Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı
Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı

YORUMLAR
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Mersin'de 1919 genç aynı anda Zeybek oynadı Mersin'de 1919 genç aynı anda Zeybek oynadı 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanahmet Meydanı'nda 1919 genç harmandalı oynadı - Son Dakika
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