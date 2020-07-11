SULTANAHMET MEYDANI'NDA MASKESİZ DOLAŞTILAR - Son Dakika

Maske takmadığı görülen Abdulbaki Aslan, "Korkuyoruz ama ara ara nefes almak için çıkarıyoruz" dedi. Maskesiz gezen bir kişi de maske takmayı unuttuğunu ifade ederek maskesini taktı. Can Karahan ise az önce abdest aldığı için maske takmadığını dile getirerek "Şu an zor bir süreçteyiz. Koronavirüse karşı da birbirimizi uyarmamız gerekiyor, Fahrettin Koca'nın da dediği gibi." dedi. Fatih Culha da "Sıkılıyorum ve terliyorum. İnsanlarla aramızdaki sosyal mesafeyi koruyoruz" ifadelerini kullandı.- İstanbul