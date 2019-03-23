Sultanahmet Meydanı'nda Mehter Gösterisi
18 dakika önce
Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mehter gösterisi, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gördü.
Sultanahmet
Meydanı'nda düzenlenen mehter gösterisi, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gördü. Fatih Belediyesi
'nin yaz etkinliklerinin başlaması dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda mehter takımı konser verdi. Sultanahmet Camisi
'nin önünden has duruşla amfi sahneye gelen mehter takımı, vatandaşlar ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Vatandaşlar marşlara eşlik ederken, turistler de mehter takımı üyeleriyle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Fatih Belediyesi Mehter Takımı'nın bu haftadan itibaren cumartesi günleri Sultanahmet Meydanı'nda 15.00 ile 18.00 saatleri arasında konser vereceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:09 Kaynak: AA
Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti
Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Türkiye'nin Gündemine Oturan Taksici Hakkında Karar Verildi
Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! Kıyı İlçelerde Hissedildi