Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu - Son Dakika

Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu

23.05.2021 15:49

Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu Doğu-Batı Dostluk Rallisi Türkiye Etabı İstanbul'da start aldı Startın verildiği ralli havadan görüntülendi Bu yıl on beşincisi düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye etabı tarihi Sultanahmet Meydanı'nda başladı.

Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu

Doğu-Batı Dostluk Rallisi Türkiye Etabı İstanbul'da start aldı

Startın verildiği ralli havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bu yıl on beşincisi düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye etabı tarihi Sultanahmet Meydanı'nda başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla gerçekleşen törende ralliye katılacak olan klasik otomobiller sergilenirken, startın verildiği ralli drone ile havadan görüntülendi.

Bu yıl 15.'si düzenlenen Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin Türkiye etabı başlangıç töreni tarihi Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. Klasik araçların katıldığı ralli öncesi düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve davetliler katıldı.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi bu yıl 16 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'den 10 ülkeden 20 araç ve 50'ye yakın sürücünün katılımıyla başlamıştı. 21-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Türkiye etabı ile son bulacak olan Dostluk Rallisi Batı Avrupa, Balkanlar ve Türkiye güzergahı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Rallinin Türkiye güzergahı ise Edirne'den başlayarak Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir (Kapadokya - Hacı Bektaş Veli), Adana, Mersin - Anamur, Antalya - Alanya ile devam edip Muğla - Dalyan'da sona erecek.

Bu yıl Belçika'nın Brüksel kentinden başlayan rallide 30'a yakın takım yer alıyor. Sadece 20 yaşından büyük ve değeri 1.111 Euro'yu geçmeyen araçların katılabildiği Ralli, araç ve trafik güvenliğinin önemine dikkat çekmenin yanı sıra Türkiye'yi ve güzelliklerini tanıtımına katkıda bulunacak. Rallinin startının verildiği tarihi noktalardan biri olan Sultanahmet Meydanı'na park edilen araçlara turistlerin ilgi gösterdiği görüldü.

Ralli programında gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Doğu - Batı rallisini biz 11 yıldır Avrupa Birliği başkanlığı olarak destekliyoruz. Bu ralli önemli bir ralli. Dostluk ve barış rallisi. Ön yargıların aşılmasını sağlayan bir ralli. Rallide hız amacı yok. Rallide navigasyon ve otoyolları kullanmak da yasak. Burada amacımız ralliye katılan özellikle batı ve kuzey Avrupa ülkelerinden katılanların Anadolu'yu ve gerçekten Avrupa'nın beşiğini keşfetmelerini sağlamak. Ralliye katılan genellikle İstanbul ve İzmir gibi daha çok turistlerimizin gittiği Antalya gibi şehirlere gitmekten ziyade Anadolu'ya gitmeyi tercih ediyorlar. Bizde Anadolu'nun her köşesini keşfettirmeye çalışıyoruz. Ralli sayesinde Türk insanını ve Türkiye'nin değişik bölgelerini Türkiye'nin kültürünü ve mutfağını yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Ralliye katılanlara biz bazı ödevler veriyoruz. O ödevler sayesinde Türkiye'yi, Türk kültürünü ve Türkiye'deki Avrupa değerlerini keşfetme fırsatı buluyorlar. Bugünkü ralli Türkiye ayağının ilk etabı olacak. Ralli daha sonra Muğla'da sona erecek. Ben geçmişte bu ralliye 3 defa katılma fırsatı buldum. Bundan önceki rallide 7-8 günlük yol kat ederek Strazburg'dan Çanakkale'ye kadar gelmiştim. Bu defa vaktimiz sınırlı olduğu için sadece İstanbul - Ankara etabına katılacağım. Bu ralli ülkeler arasında dostluğu ve barışı teşvik eden bir ralli" dedi.

Rallinin aynı zamanda bir hayır etkinliği olduğunu kaydeden Kaymakcı, "Genelde çok katılımcı olduğu dönemlerde ralliye katılan tüm araçları son noktada açık artırmayla satıp gelirini bir hayır kurumuna bağışlıyoruz. Bu anlamda da ralli gerçekten iyi niyetli dünyayı keşfetme ve başkalarına yardım etme kültürüne dayanan bir ralli. Bu yıl ayrıca rallide Türk mutfağını da tanıtma fırsatımız olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gastronomi yılı çerçevesinde ralliye katılanlar aynı zamanda Türkiye'de geçtikleri şehirlerde yerel mutfağı da tatmış olacaklar" şeklinde konuştu.

Tören sonrası konvoy halinde sıralanan araçlar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın startı vermesiyle hareket etti. Sultanahmet Meydanı'ndan hareket eden araçların sırasıyla Ayasofya Camii yanından geçerek sahil yoluna doğru devam ettiği o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu
Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu

Avrupa Birliği, Sultanahmet, Türkiye, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanahmet Meydanı'nda ralli coşkusu - Son Dakika


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