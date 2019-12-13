SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1) - Son Dakika

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SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1)
6 saat önce
Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:11 Kaynak: DHA
Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralının görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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