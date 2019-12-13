SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1) - Son Dakika

SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1)

6 saat önce

Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1), System.String[]

Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralının görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Sultanahmet, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:11 Kaynak: DHA
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