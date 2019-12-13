SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI - Son Dakika

SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI

6 saat önce

Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı.

SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI, System.String[]

Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheliler yakalandı.

Olay 13.30 sıralarında Sultanahmet Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olan ve aynı zamanda akraba oldukları belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce karşılıklı bıçaklar ve silahlar çekildi. Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydanda silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırırken 4 kişi gözaltına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri delilleri toplayarak muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Ambulanstaki yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Sultanahmet, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:59 Kaynak: DHA
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