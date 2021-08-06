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SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA - Son Dakika

SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA

06.08.2021 13:22

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan ve üzerine renkli sıvı atılan 3 bin 500 yıllık Theodosius Dikilitaşı'nda konservasyon ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan ve üzerine renkli sıvı atılan 3 bin 500 yıllık Theodosius Dikilitaşı'nda konservasyon ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan 3 bin 500 yıllık Theodosius Dikilitaşı'na atılan renkli sıvı tepkiye neden olmuştu. Dikilitaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın Önleyici Koruma Basit Bakım Onarım işi ekipleri, dikilitaşın etrafını panellerle koruma altına aldı ve dikilitaşın içine iskele yerleştirdi. Ekipler, dikilitaşın mermer kaide kısmında hassas mermer temizliği ve konservasyon çalışmaları yapmaya başladı.

"ÇALIŞMALARI AÇIK RESTORASYON İLKESİYLE SÜRDÜRÜP TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yapılan başvurular sonucu dikilitaşta bir kirlenme oluştuğu bilgisi bize ulaştı. Ekibimizde alanda bir tespit çalışması yaptı. Şu an İBB miras ekipleri dikilitaşın konservasyon çalışmalarını başlatmış durumda. Kirlenmenin neden oluştuğu konusunda da laboratuvar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eserdeki mermer kaidede temizlik çalışmasıyla işlemimize başladık. Daha sonra çevre duvarlarındaki tahribat, mantarlaşma, yeşerme, korkuluklardaki korozyon, konularını hızla çözme hedefindeyiz. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarını halka açık şekilde, açık restorasyon ilkesiyle sürdürüp tamamlamak istiyoruz" dedi.

"HERKESİ BU TARZ ESERLERE KARŞI DUYARLI OLMAYA VE KORUMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Özel, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde dikilitaştaki kirlilik temizlenecek ve sonraki aşamalar için etaplar halinde restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Şu an çok önemli bir kültürel miras alanındayız. Aslında kültürel miras açısından İstanbul'un merkezi olan Sultanahmet Meydanı'ndayız. Arkasında bulunduğumuz dikilitaşta çok özel bir eser. Dolayısıyla İstanbul genelindeki diğer 40 bin kültürel miras alanı gibi bu dikilitaşta bizim göz bebeğimiz. Bu miras İstanbulluya ait. Dolayısıyla koruma anca İstanbullunun duyarlılığıyla sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA
SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANAHMET MEYDANI'NDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ İÇİN ÇALIŞMA - Son Dakika


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