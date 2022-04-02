Sultanahmet Meydanı, ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu - Son Dakika
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Sultanahmet Meydanı, ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

02.04.2022 22:18
Sultanahmet Meydanı, ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmak isteyen yerli ve yabancı birçok kişi, Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri çıkararak, iftar saatinin gelmesini bekledi.

Alman Çeşmesi ile Ayasofya'nın arasında çevrilen alanda Fatih Belediyesinin organizasyonuyla Kur'an-ı Kerim okundu.

İftar saatinin gelmesiyle 1. Ordu Komutanlığı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından 201 yıllık iftar geleneği olan top atışı gerçekleştirildi.

Top atışının ardından meydanda bulunan kişiler ilk iftarlarını yaptı. Sultanahmet Camisi'nde ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazlarını kılanlar, teravih namazını beklemeye başladı.

Meydanda eşi, babası ve kayınpederiyle beraber iftar yapan Faslı Abdurrahman Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl salgın nedeniyle kimsenin gelmediğini, bugün ise çok güzel bir ortam bulunduğunu söyledi.

Evden ülkelerine özgü yemekler getirdiklerini ve çevre esnaftan da çorba aldıklarını anlatan Şaban, bunlarla iftar yaptıklarını belirtti.

Eşiyle İstanbul'da yaşayan ve burada üniversite okuduğunu aktaran Şaban, kendilerini ziyarete gelen babası ile kayınpederini ise ilk iftar nedeniyle Sultanahmet'e getirdiklerini söyledi.

"Salgından sonra Sultanahmet'te iftar yapmak çok iyi geldi"

Eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle iftar yapan Reyhan Kuray, salgından sonra Sultanahmet'te iftar yapmanın çok iyi geldiğini ve çocuklarına da bugünün önemini yaşatmak istedikleri için geldiklerini dile getirdi.

Büyükçekmece'den geldiklerini ifade eden Kuray, Sultanahmet'te daha manevi, daha güzel bir ortam olduğunu vurguladı.

Son iki senedir salgından dolayı özgürce iftar yapmayı beklediklerini anlatan Nur Muhammed Şahin de bu sene ayrı bir coşku yaşandığını, bir tarafta Sultanahmet Camisi, diğer tarafta Ayasofya'nın bulunduğu alanda iftar yapmanın çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti.

Üsküdar'da oturduğunu ve Kocaeli'nde yaşayan akrabalarıyla Sultanahmet'e geldiklerini anlatan Şahin, çevredeki esnaftan aldıkları yiyeceklerle çimenlere serdikleri sofrada iftar yaptıklarını söyledi.

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Alman Çeşmesi, Sultanahmet, Fatih, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanahmet Meydanı, ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu - Son Dakika


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