Son Dakika Haberleri: Sultanahmet Meydanının İncisi Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı
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Sultanahmet Meydanının İncisi Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı

1 saat önce

Modern hayata yenilmeyen bir ritüel olan hamam kültürü; geçmişten günümüze temizliğin, şifanın, arınmanın, aynı zamanda eğlencenin ve sosyal paylaşımın önemli bir temsilcisi oldu.

Sultanahmet Meydanının İncisi Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, System.String[]

Hamam geleneği; İlk Haseki Hamamı olan Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı'nda günümüzeuygun bir bakış açısıyla geleneklerden ödün vermeden yeniden yorumlanıyor .

Sultanlara hizmet vermiş,bu tarihi , ruhsal ve bedensel arınma mabedi, Osmanlı ruhunu modern zaman ihtiyaçlarıyla uyum içinde sürdürüp,hamam kültürünün arındırıcı gücünü büyüleyici bir atmosferde ziyaretçilerine sunarken, Sultanlara yaraşır bir gün yaşatıyor.

Orjinaline uygun şekilde büyük bir yatırm ile restore edildiği günden beri büyük ilgi gören ve dünyanın dört bir yanından gelen konuklarına, özel eğitimli uzman tellak, natır, masör ve masözlerin hizmet verdiği Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı, mevsimine göre meyvelerle ve zengin baharat çeşitleriyle özel olarak hazırlanan şerbet ikramlarıyla, yüzlerce yıllık kubbeleri şen sohbetleriyle çınlatacak, bir zamanlar Sultanlar'ın yıkandığı mermer kurnalarında kendilerini yenileyerek zinde ve sağlıklı kalacak hamam severleri bekliyor.

Geleneksel kese uygulaması ve köpük masajının yanı sıra erguvan yağı ile yapılan aromaterapi masajı, vücut bakımları, kil maskesi ve peeling uygulamalarını barındıran 4 ayrı ritüel ve 4 ayrı masaj hizmetindendilediğinizi seçebilir ,kendinizi şımartabilirsiniz.

Ayasofya Hürrem Sultan Hamamımarkasıyla yenilenen hamam, hijyenin,lüksün ve ihtişamın doruklara çıktığı bir hizmet anlayışı ile kendini Sultan gibi hissetmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:37 Kaynak: Bültenler
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