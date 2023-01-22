Sultanahmet'te 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı-1

SULTANAHMET'te 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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