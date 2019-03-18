Sultanahmet'te 2 Otelin Çatı Katı Yandı
17 dakika önce
Sultanahmet'te 2 otelin çatı katı yandı Otellerdeki vatandaşlar tahliye edildiİSTANBUL - Sultanahmet'teki 2 otelin çatı katında yangın meydana geldi.
Sultanahmet'te 2 otelin çatı katı yandı
Otellerdeki vatandaşlar tahliye edildi
İSTANBUL - Sultanahmet'teki 2 otelin çatı katında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otellerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Sultanahmet Küçükayasofya Mahallesi Su Terazisi Sokağında saat 17.15 sıralarında 6 katlı bir otelin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer otele de sıçradı. Paniğe neden olan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada otellerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler daha sonra soğutma ve inceleme çalışması yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki otelin çatı katında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:51 Kaynak: İHA
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