Sultanahmet'te 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı - Son Dakika

Sultanahmet'te 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı

15 Temmuz şehitleri için okunan 251 hatmin duası Sultanahmet Camisinde yapıldı.

15 Temmuz şehitleri için okunan 251 hatmin duası Sultanahmet Camisinde yapıldı.

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu

Hatim duasını İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı yaparken, cami çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, 251 şehidi 251 hatim ile andıklarını söyledi.

Gazilerle birlikte düzenlenen programda şehitleri andıklarını belirten Yerlikaya, "Bugün 4. Yıldönümü ve biz 15 Temmuz ihanet gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımız, 'Ben millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' diye tarihi bir çağrıda bulunarak milletimizi meydanlara çağırdı. Milletimiz de bu sese yürekten ses verdi, devletine, vatanına, bayrağına, demokrasiye sahip çıktı. Kahraman ordumuzun içerisine sızan hainlere geçit vermedi. Allah bize bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Her fırsatta her zaman şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. 2731 gazimizden de Allah razı olsun diyoruz. Her fırsatta onlarla iftihar ediyoruz." dedi.

Namaz sonrası İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ve şekerleme ikramında bulunuldu.

Ayrıca Topkapı Sarayı girişinde bulunan 3. Ahmed Çeşmesinde de İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından şerbet ve lokum ikramı yapıldı.

Etkinliklere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdür Vekili Lütfü Karabacak, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sultanahmet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanahmet'te 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanahmet'te 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]