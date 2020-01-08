Sultanahmet'te Arap turistlerin tekme tokatlı kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultanahmet'te Arap turistlerin tekme tokatlı kavgası kamerada - Son Dakika

Sultanahmet'te Arap turistlerin tekme tokatlı kavgası kamerada

6 saat önce

Sultanahmet'te Arap turistlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu.

Sultanahmet'te Arap turistlerin tekme tokatlı kavgası kamerada, System.String[]

Sultanahmet'te Arap turistlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu. Sözlü tartışma ile başlayan kavgada her iki tarafında, birbirlerine tekme tokatla saldırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultanahmet'te önceki gün meydana gelen olay iddialara göre, şöyle gelişti; Sultanahmet'te bulunan bir kafede oturan Arap turistler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken, şahıslar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya kafede oturan diğer turistler müdahale etti. Turistlerin araya girerek sonlandırdığı kavga sonrası taraflar kafeden ayrıldı. Arap turistler arasında yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o kavga anları kamerada


Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, grup arasında sözlü tartışma yaşanıyor. Daha sonra tarafların birbirlerine yumruk attığı görülüyor. Diğer turistlerin araya girmesiyle ayırdığı kavga sonrası taraflar oradan ayrılıyor. - İSTANBUL

Sultanahmet, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:26 Kaynak: İHA
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