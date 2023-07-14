Sultanahmet'te Elektrik Trafosu Patladı - Son Dakika
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Sultanahmet'te Elektrik Trafosu Patladı

14.07.2023 17:58

Termometrelerin 40 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da son yılların en sıcak yazı yaşanırken, Sultanahmet'ten gelen görüntü tedirgin etti. Aşırı sıcaklar nedeniyle Sultanahmet tramvay durağı yakınındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Aynı trafoda daha önce 2 kez yangın çıktığını söyleyen bölge esnafı soruna kesin çözüm bulunmasını istedi.

İstanbul Sultanahmet'te aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, esnaf soruna çözüm bulunmasını istedi.

ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI

Termometrelerin 40 dereceye kadar çıktığı İstanbul son yılların en sıcak yazını yaşarken, Sultanahmet'ten gelen görüntü tedirgin etti. Aşırı sıcaklar nedeniyle Sultanahmet tramvay durağı yakınındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

İLK OLAY DEĞİL

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Aynı trafoda daha önce 2 kez yangın çıktığını söyleyen bölge esnafı soruna kesin çözüm bulunmasını istedi.

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