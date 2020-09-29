Sultanahmet'te Ermenistan'ı protesto eylemi - Son Dakika

Sultanahmet'te Ermenistan'ı protesto eylemi
SULTANHMET'te toplanan bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırısını protesto etti.
SULTANHMET'te toplanan bir grup, Ermenistan
'ın Azerbaycan
'a olan saldırısını protesto etti. Grup, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.
Kızıl Elma Platformu üyesi bir grup, akşam saatlerinde Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkında toplandı. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını protesto eden grup adına Halil Mert basın açıklaması yaptı. Azerbaycan'a destek açıklamasında, "Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Azerbaycan toprakları işgal altındadır. Uluslararası kuruluşlar ve sözde sorumluluk aldığı iddiasındaki AGİT Minsk Grubu Fransa, Rusya ve ABD BM kararlarına rağmen Ermeni işgaline dönük hiçbir yaptırım uygulamamaktadır. Karabağ işgalden kurtarılana kadar askeri harekata devam etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Grup, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.
- İstanbul
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