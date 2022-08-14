Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı

14.08.2022 18:21
Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Sultanahmet'te esnaflık yapan iki ortak arasında 'alacak verecek' meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi karnından, diğer kişi de bacağından vurularak yaralandı.

Sultanahmet'te esnaflık yapan iki ortak arasında 'alacak verecek' meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi karnından, diğer kişi de bacağından vurularak yaralandı. Elindeki silahı atarak kaçmaya çalışan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Meydanı yakınındaki Biçki Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, esnaflık yapan iki ortak arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında birbirine ateş eden ortaklardan biri karnından, diğeri ise bacağından vurularak yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken, olaya müdahale etmek için gelen sivil polise kavganın tarafları sandalye ile saldırdı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kalabalık dağılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerden biri elindeki silahı yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri silahı atarak kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"Sandalyeyle polisin kafasına vurdular"

Esnaflık yapan bir kişi olaya anlatarak, "Restoranın iki ortağı anlaşamadığı için para mevzusundan dolayı kavga etmişler. İki tarafta kendi yakınlarını çağırdılar. Burada birbirlerine silah çektiler. İki kişi yaralandı. Birisi bacağından birisi karnından yaralandı. Yaralananların durumunu şu an bilmiyoruz. Hastaneye götürüldü. Bizde şimdi oraya gideceğiz. Polisler geldi. Dört kişi bu taraftan bağıra bağıra geldi. Karşı tarafta karşılık verince silahları çıkarttılar birbirlerini vurdular. Polislere de saldırdılar. Sandalyeyle polisin kafasına vurdular. Polis olduğunu bilmiyordu. Polis olduğunu söyleyince silahla sıka sıka kaçtı. Otelin önünde attı silahı, polis ona arkasından ateş edince bacağından vurdular. Adam silahını atıp kaçtı. Polisler silahını aldı" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Fatih'te iki kişi arasında alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü Fatih'te iki kişi arasında alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü
Kaynak: İHA

Sultanahmet, Fatih, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanahmet'te ortaklar arasında alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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