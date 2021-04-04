Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü - Son Dakika

Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü

04.04.2021 13:45
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü, System.String[]

SULTANAHMET'te bir kişi, otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürerek, çarpıp kaçmaya çalıştı.

SULTANAHMET'te bir kişi, otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürerek, çarpıp kaçmaya çalıştı. Olayı gören polis, otomobilin lastiklerine ateş açarken, diğer polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Fatih Cankurtaran Mahallesi Caferiye Sokak'ta geçtiğimiz aylarda meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet olan iki grup, Ayasofya Camii'nin yanındaki sokakta kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bir şüpheli de otomobilini, kavga ettiği kişilerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı. Araçla yoldaki 3 kişiye çarpan şüpheliyi ise olayı gören Sultanahmet Meydanı'ndaki görevli polisler otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. Diğer görevli polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki kişi ile kavga sırasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 11 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobiliyle 3 kişiye çarpması ile polis memurunun silahını çekerek ateş açtığı görülüyor.


Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü

Sultanahmet, Fatih, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler Lille futbolcusu Tiago'dan sahada sinirini alamayan Neymar, koridorda üstüne saldırdı! İşte o görüntüler Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin
Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi         
13:44
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı         
13:26
Pandemide zorlu günler geçiren esnafa yeni destekler yolda: Ücretsiz izne çıkacaklara aylık 1500 lira verilecek Pandemide zorlu günler geçiren esnafa yeni destekler yolda: Ücretsiz izne çıkacaklara aylık 1500 lira verilecek         
13:16
70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü 70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü         
12:21
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Elindeki sigarayla uyuyakalan adam evini yaktı Elindeki sigarayla uyuyakalan adam evini yaktı         
11:07
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti         
00:15
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 14:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanahmet'te hareketli anlar... Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei