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SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK - Son Dakika

SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK

17.01.2022 17:42

UKOME kararıyla turist otobüsleri artık İBB bünyesinde görev yapacak.

UKOME kararıyla turist otobüsleri artık İBB bünyesinde görev yapacak. Sultanahmet Meydanı'na yetki süreleri dolan özel firmaya ait otobüsler girince, İBB zabıtaları ile firma çalışanları arasında gerginlik çıktı.

UKOME kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisi İBB'ye verildi. Bugün itibarıyla iki katlı turist otobüsleri hizmet vermeye başladı. İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde, Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak şekilde toplam 11 durak arasında çalışmaya başladı.

UKOME kararıyla turist taşıma yetkisi Ulaşım A.Ş'ye geçtiği halde, özel firmaya ait otobüsler ruhsatsız şekilde çalışmaya devam etti. Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı'na girince, İBB durumu tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu'nun ek 2. Maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadığı belirtildi.

2011 tarihinde İETT'nin ihalesiyle, 2 hatta toplam 10 otobüs ile hizmet veren firma ile sözleşme 01.07.2021 tarihinde sona erdiği açıklandı. 29.07.2021 tarih ve 2021/6-17 sayılı 'Ukome' kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki iştirak şirketlerinden 'İstanbul Ulaşım AŞ'ye verilmişti.

SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK
SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK
SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK
SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK
SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK
SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK
SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanahmet, İstanbul, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANAHMET'TE OTOBÜS FİRMASI ÇALIŞANLARIYLA ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK - Son Dakika
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