SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI - Son Dakika

SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI

6 saat önce

SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı.

SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI, System.String[]

SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sultanahmet Meydanı'nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti.

Eminönü Meydanı'nda ise yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok kişinin şemsiyelerine ters çevirdi. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleri kırıldı.

Görüntü Dökümü:

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SULTANAHMET

Şemsiyeyle yürüyenler

Fotoğraf çektirmeye çalışanları

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EMİNÖNÜ

Yağmurda yürüyenler

Şemsiyeyle yürüyenler

Kırık şemsiyeden görüntüler

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Şemsi Tebrizi, Sultanahmet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:04 Kaynak: DHA
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