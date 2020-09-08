Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'da maske takmayan turistler sosyal mesafeyi de hiçe sayıldı - Son Dakika

İSTANBUL'a gelen çok sayıda turistin, koronavirüs önlemleri arasındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı çekimlerde tek ya da gruplar halinde dolaşan turistler içinde de az sayıda maske takan, sosyal mesafeye dikkat eden kişi yer aldı. Kameraları karşısında gören bazı turistler özür dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti. Bazı turistlerin de maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan toplu fotoğraf çekmeleri kameralara yansıdı.

Ayasofya Meydanı 'nda maskesiz dolaşan gruptan, erkek bir turist, DHA kamerasını görünce maskesini taktı ve "coronavirus finish" diyerek gruptaki diğer arkadaşlarıyla meydandan uzaklaştı.

"ARTAN VAKALAR BENİ KORKUTMUYOR" İsveç'ten İstanbul'a ziyaret amaçlı gelen kolundaki maskesini DHA kamerasını görünce takan Mehmet Tüzel, "Korkmuyorum. İsveç'ten geldiğim için orada maske takmak hemen hemen yasak. Ben orada da takmıyordum. O yüzden korkmuyorum" dedi.İstanbul'da maske takmanın zorunlu olduğu hatırlatılan bir turist ise, "Zor geliyor. Alışık olmadığım için zorlanıyorum. Zaten sıcak. Orada bir şey olmadıysa burada da olmaz. Buraya tatile geldim. Unutuyorum o yüzden takmayı. Korkmuyorum gayet iyiyim" diye konuştu.

