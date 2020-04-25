SULTANAHMET VE EMİNÖNÜ MEYDANLARI BOŞ KALDI - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İstanbul 'da 4 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ramazan ayında kalabalık olan Sultanahmet ve Eminönü meydanları boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ramazan ayında kalabalık olan Sultanahmet ve Eminönü meydanları bugün boş kaldı. Sultanahmet ve Eminönü meydanları sessizliğe bürünürken, meydanlarda sadece görevli polis ekipleri ile belediye çalışanlarının olduğu görüldü. Eminönü Meydanı'nda görev yapan zabıta memurlarının kuşlar için kaplara su doldurdukları da görüldü. Ramazan alışverişi için vatandaşların tercih ettiği Mısır Çarşısı da boş kalan noktalar arasında yer aldı.

- İstanbul