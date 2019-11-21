Son Dakika Haberleri: SULTANAHMET VE SÜLEYMANİYE CAMİİ'LERİNDEN AYAKKABI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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SULTANAHMET VE SÜLEYMANİYE CAMİİ'LERİNDEN AYAKKABI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

6 saat önce

Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii'nden bir hafta arayla ayakkabı çalan şüpheliyi polis ekipleri suçüstü yakaladı.

SULTANAHMET VE SÜLEYMANİYE CAMİİ'LERİNDEN AYAKKABI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]
Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii'nden bir hafta arayla ayakkabı çalan şüpheliyi polis ekipleri suçüstü yakaladı. Şüphelinin ayakkabı çalması kameralara yansıdı.

Fatih'te bulunan Sultanahmet Camisinde 9 Kasım Cumartesi günü Albulkadir K.(41) isimli şüpheli ayakkabı çalarken suçüstü yakalandı. Şüpheli Abdulkadir K.'nın 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Süleymaniye Camii'sinden de ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Abdulkadir K. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Abdulkadir K.'nın camiden ayakkabı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde avluda bir süre gezinip çevresini izleyen şüpheli yerde duran ayakkabıları sakince alarak camiden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin cami içerisinde çevreyi izlemesi

-Şüphelinin ayakkabıları alması

-Şüphelinin camiden çıkışı


- İstanbul
Süleymaniye Camii, Sultanahmet, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:32 Kaynak: DHA
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