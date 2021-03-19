İSTANBUL-SULTANBEYLİ ATIK GETİRME MERKEZİ HİZMETE GİRDİ - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi sıfır atığa dikkat çekmek için farklı bir uygulama hayata geçirdi. Belediye bünyesinde atık getirme merkezi kuruldu ve gençlere atık bilincinin aşılanması için ilçede bulunan parklardaki basket potaları atık sınıflarına göre renklere boyandı.

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede Sıfır Atık projesi kapsamında atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ilçeye kazandırdı.

Hizmete giren merkeze entegre olarak; kağıt, plastik, metal, cam, elektronik, pil, bitkisel yağ gibi atıkların sınıflandırılarak toplanması için nüfus yoğunluğu ve vatandaşın ulaşabilirliği gözetilerek Sultanbeyli'nin çeşitli noktalarına kapsamlı ekipmanlar kuruldu. Bu kapsamda belirlenen noktalara 4 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 45 adet Geri Dönüşüm Noktası ve 360 çift mavi ve gri konteyner yerleştirildi. Tüm bu çalışmalarla birlikte ilçeye yeni sistemli toplama ekipmanları temin edildi ve mevcut çöp konteynerleri de yenilendi.

ATIK İLAÇLAR DA TOPLANIYOR

Belediye, gönüllü eczanelere de atık ilaç toplama kutusu temin etti. Böylelikle ilçede atık ilaç kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sultanbeyli Belediyesi, geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla bir de farkındalık çalışması yaptı. Parklarda bulunan basket potaları, atık türlerinin geri dönüşüm renklerini simgeleyen mavi, yeşil, sarı, gri renklere dönüştürüldü. Gençlere de aynı renklerde toplar temin edildi. Parkta basket oynayan gençler ellerindeki atık türünü belirten topu, uygun renkli potaya atarak, geri dönüşüm konusunda bilinçlendi.

'DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER HALİNE GETİRMENİN BİRİNCİ KOŞULU YAŞAM ALANLARIMIZI KORUMAKTAN GEÇER'

Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Sıfır atık projesi kapsamında ilçemize kazandırdığımız birinci sınıf atık getirme merkezimizin hemşerilerimize ve yaşam alanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin birinci koşulu yaşam alanlarımızı korumaktan geçer. Küresel ölçekte maalesef maruz kaldığımız tüketim toplumu modeli geri dönüşümün önemini daha da artırmış durumda. Ülkemizde başlatılan sıfır atık projesinin en büyük kazanımlarından biri sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçmiş olması. Çünkü sıfır atıkla beraber israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi daha da kolay hale gelmiş oluyor. Bu anlamda 2019 yılında Madrid'de birleşmiş milletler (BM) iklim zirvesi gerçekleştirildi. Türkiye'de de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "iklim için kentler " çalıştayında Türkiye'nin dört bir yanından Sultanbeyli Belediyesi'nin de içerisinde bulunduğu 6'sı büyükşehir, 4'ü il belediyesi ve 14'ü ilçe belediyesi olmak üzere 24 belediye, iklim için Kentler Deklarasyonu'nu imzalamıştır? ifadelerini kullandı.

'ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPI TAŞLARINDAN BİRİ OLACAĞINA İNANIYORUZ'

2023 yılında ülkemiz sıfır atık projesiyle geri kazanım oranını yüzde 35'e çıkarttığında ülkemizle beraber insanların ve doğanında kazanacağını söyleyen Başkan Keskin, 'Yeşil Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hepimiz için bir zorunluluk olmakla birlikte temiz bir çevre ve enerji üretimi için çok önemli bir basamaktır. Temiz bir çevre ve yaşanılabilir bir doğa için insanlığın karşı karşıya kaldığı havakirliliği ve iklim değişikliği, ormanların tahrip edilmesi, canlı türlerinin soylarının tükenmesi, toprak degradasyonu gibi sorunlara kafa yormasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın ve saha ekiplerimizin topladıkları atıkları getirebileceği merkezimizde, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlamış olacağız. Merkezimizin sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin temel yapı taşlarından biri olacağına inanıyoruz' şeklinde konuştu.

'13 FARKLI ALANDA DEPOLAMA HİZMETİ İLÇEMİZE KAZANDIRILMIŞ OLUYOR'

Keskin, 'Atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taşınmasında ve atık getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin en üst düzeyde alındığını özellikle vurgulamak istiyorum. Ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kağıt, tıbbi atık, pil ve yağ gibi 13 farklı alanda depolama hizmeti ilçemize kazandırılmış oluyor. Bu duygu ve düşüncelerle geri dönüşüm noktasında attığımız adımların, merkezimizin tekraren hayırlara vesile olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sıfır atık projesinin himayelerinde gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, emeği geçen herkesle birlikte çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.