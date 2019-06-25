Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor.
44 dakika önce
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor.
Sultanbeyli Battalgazi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:43 Kaynak: İHA
Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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