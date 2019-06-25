Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor.

44 dakika önce

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:43 Kaynak: İHA
İtfaiye, Battalgazi, Sultanbeyli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Çanakkale Köprüsü yatırımcıların Lapseki'ye talebini artırdı Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yanıyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]