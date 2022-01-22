Sultanbeyli Belediyesi kar yağışlı havalar için hazır - Son Dakika

- Sultanbeyli Belediyesi kar yağışlı havalar için hazır

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından, Sultanbeyli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da kar yağışına karşı Sultanbeyli'de tüm tedbirler alındı. Görevlendirilen belediye ekipleri, ilçenin 15 mahallesinde kar yağışının olumsuzluğa sebep vermemesi için teyakkuza geçti.

Sultanbeyli'de her yıl olduğu gibi bu sene de kışla mücadele için gerekli önlemler alındı. Meteorolojinin yapmış olduğu tüm uyarıları dikkate alan yetkililer, kar yağışından ilçe halkının olumsuz etkilenmemesi için tüm imkanlarını seferber etti.

Sultanbeyli'nin kışla mücadeleye hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Kış mevsimi dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de alınması gereken önlemleri aldık. Vatandaşlarımızın da bu anlamda hassas olmalarını rica ediyoruz. Kar yağışının yoğun olduğu günlerde hemşehrilerimizden özel araçlarını çok zorunlu olmadıkça kullanmamalarını, toplu taşımaya yönelmelerini istirham ediyorum. Ayrıca kış lastiği ya da zincirsiz trafiğe çıkılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Diğer taraftan bu süre zarfında ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışacaklar. Hemşehrilerimizin kar yağışının olumsuzluklarından etkilenmemeleri için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Önceliğimiz kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçmek." dedi.