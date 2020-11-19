Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) belediyelerin iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlediği Altın Karınca Ödülleri sahiplerine kavuştu. Gerçekleşen ödül töreninde Sultanbeyli Belediyesi ödül alan belediyeler arasına girdi.

18 Kasım Çarşamba günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen 2020 Altın Karınca Ödülleri sahiplerine ulaştı. Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir anlayışı çerçevesinde belediyelerin iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belediyeleri ödüllendiren Marmara Belediyeler Birliği (MBB), pandemi önlemleri kapsamında Altın Karınca Ödül Töreni'ni sosyal mesafeye uygun olarak düzenledi. MBB'ye üyeliği bulunan belediyeler başvurdukları projelerle; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendiriliyor.

Sosyal hizmetler ödülü Sultanbeyli Belediyesi'ne verildi

Bu yıl gerçekleştirilen Altın Karınca Ödülleri'nde değerlendirme yapılan 381 proje arasından "Sosyal Hizmetler" kategorisinde Sultanbeyli Belediyesi, "Göç Yönetimi Mülteciler Toplum Merkezi" projesiyle ödül sahibi oldu. Ödül törenine katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Birleşmiş Milletler tarafından da örnek gösterilen söz konusu projenin sosyal hizmet alanında hak temelli yaklaşımı baz aldığını ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden bir dönüşümü gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Sultanbeyli'de ilçe sakinlerimizin huzur ortamı içerisinde yaşamalarını oldukça önemsiyoruz. 2012'de ilçemize doğru yoğun bir şekilde yaşanan göç dalgası sonucu hem hemşehrilerimizin hem de göç eden kardeşlerimizin birlikte huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları için çalışma arkadaşlarımızla hızlıca planlamalar yürüttük. Planlamalarımız ve yoğun çalışmalarımız sonucu ihtiyaç sahibi mülteci kardeşlerimizin sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında Mülteciler Toplum Merkezi'mizin açılışını gerçekleştirdik. Sultanbeyli Belediyesi olarak dünya üzerindeki her insanın iyi bir yaşam sürmeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla insani açıdan bu projeyi gerçekleştirmek bizim oldukça önem taşıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sağladığımız iş birliğiyle geliştirilen ihtiyaç odaklı projeler ve fonlarla eğitim, sağlık, koruma, psikososyal destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve dil gibi birçok alanda ihtiyacı olan kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Bugün dünyada mazlumlara kapısını açan tek ülke olarak kalbimizin herkese yeteceğini gösterdiğimiz için mutluluk duymamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum." şeklinde açıklama yaparak böyle bir organizasyon düzenlediği için Marmara Belediyeler Birliği'ne ve projede emek gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - İSTANBUL