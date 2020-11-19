Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü

19.11.2020 20:45
Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) belediyelerin iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlediği Altın Karınca Ödülleri sahiplerine kavuştu.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) belediyelerin iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlediği Altın Karınca Ödülleri sahiplerine kavuştu. Gerçekleşen ödül töreninde Sultanbeyli Belediyesi ödül alan belediyeler arasına girdi.

18 Kasım Çarşamba günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen 2020 Altın Karınca Ödülleri sahiplerine ulaştı. Yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir anlayışı çerçevesinde belediyelerin iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belediyeleri ödüllendiren Marmara Belediyeler Birliği (MBB), pandemi önlemleri kapsamında Altın Karınca Ödül Töreni'ni sosyal mesafeye uygun olarak düzenledi. MBB'ye üyeliği bulunan belediyeler başvurdukları projelerle; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendiriliyor.

Sosyal hizmetler ödülü Sultanbeyli Belediyesi'ne verildi

Bu yıl gerçekleştirilen Altın Karınca Ödülleri'nde değerlendirme yapılan 381 proje arasından "Sosyal Hizmetler" kategorisinde Sultanbeyli Belediyesi, "Göç Yönetimi Mülteciler Toplum Merkezi" projesiyle ödül sahibi oldu. Ödül törenine katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Birleşmiş Milletler tarafından da örnek gösterilen söz konusu projenin sosyal hizmet alanında hak temelli yaklaşımı baz aldığını ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden bir dönüşümü gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Sultanbeyli'de ilçe sakinlerimizin huzur ortamı içerisinde yaşamalarını oldukça önemsiyoruz. 2012'de ilçemize doğru yoğun bir şekilde yaşanan göç dalgası sonucu hem hemşehrilerimizin hem de göç eden kardeşlerimizin birlikte huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları için çalışma arkadaşlarımızla hızlıca planlamalar yürüttük. Planlamalarımız ve yoğun çalışmalarımız sonucu ihtiyaç sahibi mülteci kardeşlerimizin sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında Mülteciler Toplum Merkezi'mizin açılışını gerçekleştirdik. Sultanbeyli Belediyesi olarak dünya üzerindeki her insanın iyi bir yaşam sürmeye hakkı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla insani açıdan bu projeyi gerçekleştirmek bizim oldukça önem taşıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezimizde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sağladığımız iş birliğiyle geliştirilen ihtiyaç odaklı projeler ve fonlarla eğitim, sağlık, koruma, psikososyal destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve dil gibi birçok alanda ihtiyacı olan kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Bugün dünyada mazlumlara kapısını açan tek ülke olarak kalbimizin herkese yeteceğini gösterdiğimiz için mutluluk duymamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum." şeklinde açıklama yaparak böyle bir organizasyon düzenlediği için Marmara Belediyeler Birliği'ne ve projede emek gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - İSTANBUL

Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü
Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü
Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü
Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü

Sultanbeyli, İstanbul, Marmara, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Neşe Karaböcek öldü" iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı Dışişleri'nden Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki: Son derece vahim bir adım Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız 17 yaşındaki Gamze'yi ölüme götüren tuzağı Niğdeli genç kıza da kurmuşlar Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Yusuf Yazıcı'nın menajeri ayrılık sinyali verdi: Rekor ücretle transferi yakındır Yusuf Yazıcı'nın menajeri ayrılık sinyali verdi: Rekor ücretle transferi yakındır         
19:40
Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı! Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildi Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı! Dağlık Karabağ'ın tepesine Türk bayrağı dikildi         
19:22
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı         
18:22
Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı         
18:14
Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi         
17:05
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan         
16:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 21:00:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli Belediyesi'nin projesine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei