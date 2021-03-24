Sultanbeyli Belediyesi Orman Haftası için fidan dikimi gerçekleştirdi - Son Dakika

26 Mart Orman Haftası dolayısıla ilçede fidan dikimi gerçekleştirdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylimizi her geçen gün güzelleştirmeye, yeşil alanlarımızın sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Orman Haftası dolayısıyla bugün ekiplerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi.

Doğaya ve yeşile önem veren uygulamalar hayata geçiren Sultanbeyli Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla Polonez Caddesi'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Keskin'in de dikim yaptığı programda onlarca fidan toprakla buluştu.

BELEDİYE İLÇE SAKİNLERİNE ÇINAR, ERGUVAN VE IHLAMUR FİDANLARI HEDİYE EDİYOR

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylimizi her geçen gün güzelleştirmeye, yeşil alanlarımızın sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Orman Haftası dolayısıyla bugün ekiplerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Doğa, yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinedir. Sultanbeyli Belediyesi olarak bu düşünceyle yarınlarımıza yatırım yapıyor; çevremizi, doğamızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde yeşil alanlarımızı daha da artırmak için hemşehrilerimize çınar, erguvan ve ıhlamur fidanları hediye ediyoruz. https://sultanbeyli.istanbul/hediye-fidan üzerinden başvuru yapan her vatandaşımızın evine fidanlarını ulaştırıyoruz. Yaptığımız bu kampanyayla Sultanbeylimizi hep birlikte yeşillendirecek, her fidanla yarınlarımıza nefes olacağız." şeklinde açıklama yaptı.