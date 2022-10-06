SULTANBEYLİ BELEDİYESİ, TAM BANA GÖRE FESTİVALİ'NE KATILDI

Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festival'in açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. 5 gün boyunca sürecek olan festivalde Sultanbeyli Belediyesi de 'Doğa Gençlerle Canlanıyor' projesiyle katıldı. Doğa Gençlerle Canlanıyor Projesi kapsamında yangından etkilenen Antalya, Şanlıurfa, Muğla, Aydın, İzmir ve İstanbul Sultanbeyli'ye ekosistemi canlandırmak için ceylan, keklik, alageyik, şahin gibi doğa hayvanları bırakıldı.

HAYVANLARIN DOĞAYA SALINDIĞI NOKTALARA CANLI BAĞLANTI

Tam Bana Göre Festivali'ndeki Sultanbeyli Belediyesi standında doğa canlılarını konu alan NFT Dijital Sanat Eserleri sergisi açıldı. Fuar kapsamında standa gelen ziyaretçiler özel olarak hazırlanan dijital sanat (NFT) sergisini gezdi, ardından canlı yayınla hayvan salınımlarının yapıldığı noktalara bağlanarak 'Doğa Kumbarası'na isimlerini yazdırdılar. Sonrasında stant içinde özel olarak hazırlanan alanda fotoğraf çekilen gençlere doğa dostu sertifikası, hatıra doğa kumbarası ve çam fidanı hediye edildi.

'GENÇLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'ne 'Doğa Gençlerle Canlanıyor' projesi ile katıldıklarını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Projedeki amacımız geçen yıl gerçekleştirdiğimiz orman yangınlarının olduğu bölgelerdeki fidan dikimlerinin ardından doğayı korumak ve canlandırmak için hayvanların salınımını 6 bölgede gerçekleştirmiş olduk. İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi'nde de böyle bir çalışmamız oldu. Amacımız, gençlerimizin doğayla olan bağını artırmak, geliştirmek ve doğanın korunması için mücadele vermek. Bu konuda duyarlılıklarından dolayı gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl orman yangınlarının olduğu bölgelerde gençlerimiz, standımıza gelen misafirlerimiz isimlerini yazdılar, yanan bölgelerde kendi adlarına fidanlar dikilmiş oldu. Bu senede standımıza gelen vatandaşlarımız isimlerini yazdıklarında onların isimlerini 'doğa kumbarasına' atacağız ve onu kendilerine hediye etmiş olacağız. Kendilerini bir bakıma 'çevre gönüllüsü' yapmış olacağız. Bu anlamda kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz? dedi.

'DİJİTAL NFT SERGİSİ İLE STANDIMIZI AÇTIK'

Dijital Doğa sergisinden bahseden Keskin sözlerini şöyle tamamladı:

'Dijital NFT yöntemi ile standımızda sergimizi açtık. Gençlerimiz teknoloji ile çok yoğun ilgileniyorlar. Teknoloji ile doğayı, çevreyi birleştirmiş olduk. Bu vesile ile standımıza gelen, etkinliklerimize katılan bütün gençlerimize, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Standımıza yoğun bir katılım var. Proje çok önem arz ettiği için güzel bir stant ile burada yerimizi almış olduk. 'Tam Bana Göre Festivali' 5 gün boyunca devam edecek. Türkiye'nin her tarafından bu festivale katılan gençlerimiz bizim standımızı da ziyaret etmiş olacaklar. Gençlik standımızı teşrifleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. NFT Dijital Sanat Sergimizi ziyaret eden İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'ye, Belediye Başkanlarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum?

Standı ziyaret eden öğrenci İlayda Sarı, 'Standa geldiğimizde öncelikle çok güzel bir sergi ile karşılaştık. Fotoğrafımızın da bulunduğu çok güzel bir kumbara hediye edildi. İçinde biriken paralardan Yeşilay'da destek verilecek. Böyle bir etkinliğin içerisinde bulunduğum için çok mutluyum. Sultanbeyli Belediyesi'ne bu imkanı sunduğu için de ayrıca teşekkür ederim' dedi.

Standı ziyaret eden öğrenci Zeynep Ebrar Taşkın ise, 'Stant çok özenle hazırlanmış ve dışardan da çok güzel duruyor. Doğaya ve hayvanlara çok destek veriliyor. Bu benim çok hoşuma giden ve mutlu eden bir durum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz' diye konuştu.