Sultanbeyli Belediyesi, Teknofest'te dikkat çekti - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Ensis Robotik takımıyla katıldığı Teknofest 2021 yarışlarına insansız sualtı aracıyla damga vurdu. Binlerce takımın yarıştığı Teknofest'te finale kalma başarısı gösterdi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Teknofest 2021'de Sultanbeyli Belediyesi dikkat çekti. Sultanbeyli Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde çok sayıda gencin eğitim gördüğü ve projeler ürettiği 3 gruptan, "İstanbul Ensis Robotik" adlı sualtı aracı olan robotik takım, 2021 Teknofest'te finale kalma başarısı gösterdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sergi alanında standı bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "2019 yılında Bilim ve Teknoloji Merkezimizi açtık. Yaklaşık 25 bin gencimiz tarafından ziyaret edildiğini ve orada eğitim alındığını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş oldum. Teknofest'te şu an bizim desteklediğimiz, Bilim ve Teknoloji Merkezi'mizde eğitimlerini sürdüren 3 grubumuz var. İstanbul Ensis Robotik Takımı, Gaviya Takımı ve Pasala Robotik Takımı. Şu an İstanbul Ensis Robotik Takımı, insansız sualtı aracıyla finale kaldı. İnşallah ve diğer takımlarımızdan da büyük başarı bekliyoruz" diye konuştu.

" Selçuk Bayraktar, Türk gençlerine örnek oluyor"

Teknoloji alanında yapılan çalışmaların çocuklara ve gençlere örnek olduğunu kaydeden Başkan Keskin, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu çalışmaları evlatlarımız ve bir keyifle takip ediyorlar. Bilimi ve Teknoloji Bakanlığımızın da destekleriyle bugün burada düzenlenen festivale 200 binden fazla gencimizin katıldığını öğrendik ve 17 bin gencimiz finallere kaldılar. Bu ülke için müthiş bir şey. Gençlerin abisi olan Selçuk Bayraktar Beyefendi'nin başlatmış olduğu ve ekiniyle birlikteki başarıları Türk gençliğine örnekliği ve iletişimi gerçekten ülkemiz açısından çok kıymetli diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL