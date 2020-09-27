Sultanbeyli Belediyesi "TOAF" takımı Teknofest'te dikkat çekti - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi "TOAF" takımı Teknofest'te dikkat çekti

Sultanbeyli Belediyesi "TOAF" takımı Teknofest'te dikkat çekti TOAF takımı tarımsal otomasyon aracıyla Teknofest'te yer aldı Sultanbeyli Belediyesi, TOAF takımıyla katıldığı Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020 yarışlarına tarımsal otomasyon aracıyla damga vurdu.

Sultanbeyli Belediyesi "TOAF" takımı Teknofest'te dikkat çekti

TOAF takımı tarımsal otomasyon aracıyla Teknofest'te yer aldı

GAZİANTEP - Sultanbeyli Belediyesi, TOAF takımıyla katıldığı Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020 yarışlarına tarımsal otomasyon aracıyla damga vurdu. TOAF takımı, binlerce takımın yarıştığı Teknofest'te ilk 20'ye girme başarısı gösterdi.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020, ödül töreni ve kapanış seremonisi ile son buldu. Teknofest 2020'ye katılan Sultanbeyli Belediyesi TOAF takımı, güneş enerjisi ile çalışan tarımsal otomasyon aracıyla festivale damga vurdu. Sultanbeyli Belediyesi TOAF takımı, binlerce takımın yarıştığı Teknofest 2020 yarışlarında tarımsal otomasyon aracıyla ilk 20'ye girerek büyük bir başarı örneği gösterdi.

Proje hakkında bilgi veren ve binlerce takımın yarıştığı Teknofest'te ilk 20'ye girdikleri için mutlu olduklarını söyleyen TOAF takımı kaptanı Yakup Ablak, "Yaptığımız araç güneş enerjisi ile çalışan tarımsal otomasyon aracı. Aracımızın üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla topraktan veri alıyoruz. Aldığımız veriler sayesinde en verimli tarımı yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de kendi yazdığımız mobil uygulamamız üzerinden direkt çiftçiyi uyarmış olacağız. Bu proje sayesinde çiftçinin hem yakıt tüketimini sıfıra indireceğiz hem de tarladan daha iyi mahsül almayı amaçlayacağız. Aracımız çeşitli tarımsal sorumlulukları üsteniyor. Bu kapsamda ilaç püskürtme gibi çim biçme gibi bu tarz işlemlerin hepsini güneş enerjisi ile yapıyor. İçerisinde bulunan drone garıyla kendisinin erişemeyeceği arazilere de drone sayesinde uçarak ulaşabilecek altyapımız mevcut. Aynı zamanda bu yaptığı görevlerde elde ettiği verileri de bulut ağına eriştirip bilginin daha küresel seviyeye ulaşmasını ve uzaktan kontrol edilmesini sağlayacaktır. Örneğin Van'da yapılan bir tarımın çalışmasını İstanbul'da olan bir Ziraat Mühendisi rahatlıkla görebilecek. Bu yaptığımız çalışmaları sırasında bize desteklerini esirgemeyen Sultanbeyli Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin ve Subutem kurumuna çok teşekkür ederiz. Kararlıyız, çok çalışıyoruz umarım daha güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Sultanbeyli Belediyesi TOAF takımı Teknofest'te dikkat çekti
Sultanbeyli Belediyesi TOAF takımı Teknofest'te dikkat çekti
Sultanbeyli Belediyesi TOAF takımı Teknofest'te dikkat çekti
Sultanbeyli Belediyesi TOAF takımı Teknofest'te dikkat çekti

Sultanbeyli, Gaziantep, Enerji, Drone, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Belediyesi 'TOAF' takımı Teknofest'te dikkat çekti - Son Dakika

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