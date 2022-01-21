SULTANBEYLİ'DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI TAKSİYLE PANELVAN BÖYLE ÇARPIŞTI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı taksiyle panelvan çarpıştı. Çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, cadde üzerinde drift atarak ilerlediği öne sürülen 60 T 0253 plakalı taksiye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan taksi sürücüsü kaçmaya başladı. 3 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından taksi, caddede ilerleyen Mehmet Özgel yönetimindeki 34 EIN 584 plakalı panelvan araca çarparak takla attı. Kazayı görenler yardıma koştu.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde taksi sürücüsünün 14 yaşındaki M.Y.Ö olduğunu ve aracı evden izinsiz aldığını belirledi. M.Y.Ö ve takside bulunan 14 yaşındaki H.D, tedbir amaçlı ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşı küçük sürücü M.Y.Ö'ye, dur ihtarına uyumamak, drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin 176 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen taksinin panelvan araca çarparak takla attığı ve kazayı görenlerin olay yerine koştuğu görülüyor.