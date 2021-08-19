Sultanbeyli'de 16 bin kişiye afet eğitimi verildi - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, 2021'in 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından Sultanbeyli'de 16 bin 91 kamu personeli ve vatandaşa "Afet Bilinci Eğitimi" verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilan ettiği 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda bugüne kadar toplam 16 bin 91 kamu personeli ve vatandaşa pandemi kurallarına uygun olarak "Afet Bilinci Eğitimi" verildi. Bugüne kadar 10 uzman eğitimci 962 kamu görevlisine yüz yüze eğitim verirken, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bin 999 kişiye, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından ise 6 bin 887 kişiye eğitimler verildi. Öte yandan 6 bin 243 kişiye de https://afetehazir.ist/egitim linki üzerinden online olarak eğitim verildi. Sultanbeyli'de "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında verilen eğitimler yüz yüze ve online olarak devam ediyor.

"AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"