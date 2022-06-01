Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

01.06.2022 21:16

Sultanbeyli'de 17 yaşındaki N.S.'ye telefoncu dükkanında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.U. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi'de meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

"MEYVE SUYU İKRAMINDAN SONRA FENALAŞTIM" İDDİASI

Mağdur sıfatıyla emniyette psikoloğa ifade veren 17 yaşındaki N.S. cep telefonunu tamir ettirmek için şüpheli V.U.'nun (37) yanına gittiğini, şüphelinin iş yerinin kapısını kapattığını söyledi. Şüphelinin kendisine meyve suyu ikram ettiğini ve içtikten sonra halsizleştiğini öne süren mağdur N.S. bunun ardından şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Şüphelinin kendisini eve bıraktığını da söyleyen N.S. yaşadıklarını ailesine söylediğini ve aile üyelerinin söz konusu dükkana gittiğini ifade etti. N.S. ifadesinde "Ben korktum. Bir parka giderek oturdum, burada sinirlendim ve yerden bulduğum bir şişe parçasıyla kollarımı çizdim" dedi. Arkadaşlarının kendisini hastaneye götürdüğünü kaydeden N.S. şüpheliden şikayetçi olduğunu vurguladı.

ÜZERİNE ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli V.U. ise emniyetteki ifadesinde ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. N.S.'nin dükkandan ayrıldıktan sonra dükkanına saldırı olduğunu dile getiren şüpheli V.U. "112 polis ihbar hattını aradım. Aradan çok geçmeden polis ekipleri dükkanımın bulunduğu adrese geldi. Dükkanımın etrafında yüzlerce insan vardı. Polis beni dükkanımdan çıkararak önce Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne daha sonra polis merkezine getirdiler. Konu ile ilgili anlatacaklarım bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli V.U. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli V.U.'yu "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik ise şüpheli V.U.'nun sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Antalya, Taciz, Polis, Güncel, Son Dakika

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