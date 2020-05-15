Sultanbeyli'de 2 ay sonra sokağa çıkan gençlere kitap sürprizi - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi, yürüme mesafesinde sokağa çıkan gençlere kitap hediye etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır 0-20, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kademeli normalleşme kapsamında 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş ve üstü yaşlıların yürüme mesafesinde sokağa çıkmasına izin verildi. 13 Mayıs Çarşamba günü ise 0-14 yaş grubunda bulunan çocuklara belirli saatler arasında izin verildi. Bugün ise 15-20 yaş arası gençler yürüme mesafesinde sokağa çıktılar. Sultanbeyli Belediyesi de karantina günlerinde teşvik etmek amacıyla gençlere kitap hediye etti. İlçenin farklı noktalarında bekleyen ekipler gençlere kitaplarını vererek sağlıklı günler diledi, özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda kendilerini uyardı.

"GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ VE ONLARA DEĞER VERİYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, koronavirüsün aldıkları tedbirlerden daha güçlü olmadığını ifade etti. Özellikle ileri yaş grubunda olanların alınan tedbirlere sıkı şekilde uyması gerektiğine dikkat çeken Başkan Keskin, "Normalleşme tedbirleri kapsamında bazı uygulamalar hayata geçmeye başladı. Bu kapsamda geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimiz saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesinde sokağa çıktı. Bizlerde onlara kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kitaplar hediye ettik. Roman ve hikaye türünde olan bu kitaplarımızdan inşallah en iyi şekilde istifade ederler. Gençlerimizi önemsiyoruz ve onlara değer veriyoruz. Bu süreçte tedbirleri sıkı şekilde uygulamaları büyün önem taşıyor" dedi.

- İstanbul