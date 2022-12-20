Sultanbeyli'de korkunç olay: Tüpün gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de korkunç olay: Tüpün gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı

20.12.2022 11:26

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan bir kadın, banyodaki tüpü açarak kendini ve 2 çocuğunu öldürmeye çalıştı. Bu çabasından istediği sonuçla ayrılamayan kadın, 2 çocuğunu da zorlayarak 4'ncü kattan aşağıya atladı. Yaşanan korkunç olay sonrası anne ve çocuklar hastaneye kaldırılırken çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi..

29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu. İddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı.

Anne, evin gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalıştı! Başaramayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı

ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIR

Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anne, evin gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalıştı! Başaramayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı

"EŞİ ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. 2 çocuğuyla atlamış kendisi. Çocukları iyi diyorlar ama biz de haber bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz sağ salim evlerine dönerler." dedi.

Anne, evin gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalıştı! Başaramayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de korkunç olay: Tüpün gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de korkunç olay: Tüpün gazını açıp 2 çocuğunu öldürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca çocuklarıyla dördüncü kattan atladı - Son Dakika
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