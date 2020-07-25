Sultanbeyli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan kadınlar kamerada - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:28

Kaynak: DHA

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler

Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı

Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti