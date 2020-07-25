SULTANBEYLİ'DE 2 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE 2 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA

Ali ABLAY / SULTANBEYLİ'de 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı.

Ali ABLAY/ SULTANBEYLİ'de 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Sultanbeyli, Battalgazi ve Adil Mahallelerindeki 2 farklı iş yerinden hırsızlık yapıldı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen Döndü M., Tülay T. ve Seda S. isimli kadınları gözaltına aldı. Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan kadınların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:38

Kaynak: DHA

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