Sultanbeyli'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

16.08.2022 20:28
Sultanbeyli'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

Sultanbeyli'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yumurta yüklü kamyon, önde seyir halinde olan alçı yüklü kamyona çarptı.

Sultanbeyli'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yumurta yüklü kamyon, önde seyir halinde olan alçı yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli TEM Otoyolu İstanbul Kadıköy istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 05 ABA 917 plakalı Mustafa Üçok kontrolündeki yumurta yüklü kamyon seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Önde seyir halinde olan 65 ABH 890 Ford marka Rıdvan İnan hakimiyetindeki alçı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, yumurta yüklü kamyon sürücüsü Mustafa Üçok araçta sıkışırken diğer kamyon sürücüsü Rıdvan İleri ve yolcu koltuğunda bulunan İnan İleri hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından Mustafa Üçok'u sıkıştığı yerden çıkardı. Sıkışan kamyon sürücüsü Mustafa Üçok'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

"Arkadan bize vurdu"

Kazaya karışan diğer kamyon şoförü Rıdvan İleri, " Ankara'dan geliyorum. Sultanbeyli'ye yük yüklemiştim. Sultanbeyli kavşağından yükümüzü boşaltmaya Sultanbeyli'ne girecektik. Arkadan bize vurdu. Sağ şeritte ilerliyorduk. Onun vurmasıyla savrulduk, başka bir şey göremedim. Zaten son kavşağa geliyorduk artık arkadan aynı şeritte çarptı. Onlara Allah yardım etsin." dedi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ İstanbul'da sevgili çift kabusu kamerada: Mahalleliye sataşıp camını kırdılar İstanbul'da sevgili çift kabusu kamerada: Mahalleliye sataşıp camını kırdılar
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement