Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın

Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın

1 saat önce

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın, System.String[]


Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. İddialara göre Kemal Karakurt kömür sobasını yaktıktan sonra dışarı çıktı. Saat 13.30 sıralarında evden dumanlar çıktığını gören Karakurt'un komşuları evin kapısını kırıp içeri girdi. Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşlar alevleri söndürmekte başarılı olamazken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlarla röp

-Yangın söndürme tüpleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:41 Kaynak: DHA

Karakurt, Sultanbeyli, Güncel
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