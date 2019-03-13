Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın

Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın

1 saat önce

Sultanbeyli'de 2 katlı bir binada yangın çıktı.

Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın, System.String[]
Sultanbeyli'de 2 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak'ta 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evin çatı katında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yaşayan anne ve babanın işte, çocukların da okulda olması olası bir facianın önüne geçerken, yangının sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne? Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Misafirlikten Dönen 14 Yaşındaki Mehmet Ali'den 3 Gündür Haber Alınamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:19:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]