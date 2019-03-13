Sultanbeyli'de 2 Katlı Binada Yangın

SULTANBEYLİ Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

SULTANBEYLİ Mimar Sinan Mahallesi Keresteci Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. İddialara göre Kemal Karakurt kömür sobasını yaktıktan sonra dışarı çıktı. Saat 13.30 sıralarında evden dumanlar çıktığını gören Karakurt'un komşuları evin kapısını kırıp içeri girdi. Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşlar alevleri söndürmekte başarılı olamazken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - İstanbul

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